بالإمارات.. الإمارات وأفريقيا تعززان التبادل التجاري وتنافسية الشركات المصدرة

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

عززت الإمارات فرص التبادل التجاري مع أفريقيا من خلال تقديم حلول حماية الائتمان والتمويل التجاري للشركات والمصدرين.



فقد وقعت هيئة الاتحاد لائتمان الصادرات بالإمارات، اتفاقية مع وكالة تأمين التجارة الأفريقية "ATI"، لتعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وأفريقيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية وتعزيز تنافسية الشركات المصدرة في الإمارات وأفريقيا من خلال تعريفها بمزايا حلول التمويل التجاري وأدوات الحد من المخاطر التجارية والسياسية التي يقدمها الطرفان.

ووقع الاتفاقية ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات (شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بالإمارات)، ومانويل موسيس الرئيس التنفيذي لوكالة تأمين التجارة الأفريقية (شركة حماية الائتمان التجاري والاستثمار في أفريقيا).

وسيتعاون الطرفان أيضا في زيادة قدرات التأمين والتمويل الخاصة بكل منهما.

ومن شأن هذا التعاون أن يفيد الشركات المصدرة العاملة في قطاعات عدة تشمل الحديد والمركبات والصلب والألمنيوم والزراعة والنقل والطاقة المتجددة والميكانيك والكيماويات وإدارة النفايات، وذلك من خلال ورش العمل والندوات والاجتماعات والفعاليات التي سينظمها الطرفان بشكل مشترك.

وبدوره أعرب مانويل موسيس عن سعادته بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات من أجل استكشاف فرص واعدة في مجال التأمين وإعادة التأمين والتأمين المشترك وتعزيز المهارات وتبادل الخبرات وذلك لدعم الشركات المؤمن عليها من قبل الطرفين..مؤكداً أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في وقت مناسب حيث تسعى وكالة تأمين التجارة الأفريقية إلى تأكيد التزامها بدعم التجارة ونمو القطاع الخاص في المنطقة لا سيما في خضم تفشي فيروس كوفيد – 19 الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.

وقال فالسيوني إن أفريقيا تقدم العديد من الفرص التجارية للشركات الإماراتية حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وأفريقيا 40.7 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مقارنة بـ 36.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2019 في حين بلغت قيمة التجارة غير النفطية بينهما 50 مليار دولار في عام 2019 مقابل 33 مليار دولار في عام 2015 .

وإضافة إلى ذلك تقدم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الدعم للشركات الإماراتية من خلال أدوات الحد من المخاطر التجارية التي تحميها وتعزز ثقتها في الأسواق التي تتطلب العمل بالائتمان المفتوح والذي يعد محفوفاً بالمخاطر. وفي حال تخلف المشتري عن السداد، تقوم الاتحاد لائتمان الصادرات بحماية الشركات من خطر تكبد الخسائر حيث يضمن التأمين الذي تقدمه الشركة حصول هذه الشركات على مستحقاتها التجارية.

ومن خلال قاعدتها الواسعة من الشركاء الاستراتيجيين التي تضم البنوك المحلية والدولية تسهل الاتحاد لائتمان الصادرات حصول الشركات الإماراتية على التمويل حيث تسعى هذه البنوك إلى تقديم تمويلات بأسعار فائدة تفضيلية لهذه الشركات مدعومة بضمانات من الاتحاد لائتمان الصادرات وذلك للمساهمة في استمرار سلاسل التوريد.

يذكر أن وكالة تأمين التجارة الأفريقية تأسست بموجب معاهدة في العام 2001 وتدعم الوكالة التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء فيها في القارة الأفريقية من خلال توفير حلول شاملة تشمل الحماية ضد المخاطر السياسية ومنتجات التأمين على الائتمان والأدوات المالية التي من شأنها أن تسهل حركة التجارة والاستثمار في المنطقة الأفريقية.