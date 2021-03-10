شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية ترحب بمنح الثقة للحكومة الليبية ..والحجرف: خطوة مهمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس النواب الليبي اليوم الأربعاء على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا، مشيدةً بصفة خاصة بالتوافق العريض الذي ميز النقاشات التي دارت بين أعضاء المجلس والأغلبية الكبيرة التي نالتها التشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وأعلن مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن الجامعة تثمن عالياً الدور الذي اضطلع به رئيس وأعضاء مجلس النواب من أجل توحيد المجلس وإتمام هذا الاستحقاق الرئيسي والهام، وأعرب عن أمله في أن يتم الآن الشروع في تنصيب السلطة التنفيذية الجديدة في أقرب فرصة بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

فيما أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن أهمية هذه الخطوة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وتلبية تطلعات الشعب الليبي الشقيق، مؤكداً على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه ليبيا الشقيقة ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها.