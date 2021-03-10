لأول مرة بتاريخ ليبيا.. 5 وزيرات بحكومة الدبيبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتصدر السيدات الليبيات تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة بنسبة 15% ، وذلك لأول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة بالبلاد.

وتتولى السيدات في قائمة التشكيلة بحمل حقائب وزارية سيادية مثل وزارة الخارجية في أول مرة أيضا في تاريخ ليبيا.



وحصلت 5 ليبيات على ثقة الدبيبة ومجلس النواب في التشكيل الوزاري الجديد في وزارات الخارجية والتعاون الدولي نجلاء محمد المنقوش، والعدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن، والشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر محمد الكيلاني، ووزارة الثقافةوالتنمية المعرفيةمبروكة توفي عثمان أوكي ووزارةالدولة لشؤون المرأة حورية خليفة ميلود.

وجاءت تلك القائمة وفقا لتعهد الدبيبة أمام لجنة الحوار السياسي في جنيف في فبراير/ شباط الماضي، وتعهده بتمثيل المرأة في حكومته بنسبة 30 % من التشكيلة الوزارية.





وفي كلمته أمام مجلس النواب الليبي الثلاثاء، أكد رئيس الحكومة الليبية، أن المرأة ممثلة في تشكيلته الحكومية إلى الآن بنسبة 15%، وقد يفوق الـ30% في باقي المؤسسات والهيئات التي ستسمى في الفترة القادمة.

أول وزيرة خارجية ليبية

وشهدت القائمة للمرة الأولى في تاريخ ليبيا تعيين سيدة كعميدة للدبلوماسية الليبية وهي الدكتورة نجلاء المنقوش.

وتعرف وزيرة الخارجية الليبية الجديدة كونها قانونية ذات خبرة في مجال بناء السلم لما يقرب من 15 عاما.

كما أنها ابنة الدكتور محمد المنقوش دكتور باطنه وأٔمراض الدم من مدينة بنغازي ومُقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2012 .

وحصلت المنقوش على درجة الماجستير في القانون الجنائي من جامعة قاريونس ثم ماجستير في إدارة الصراع والسلم من جامعة إيسترن ميني نايت الأمريكية، فضلا عن دكتوراه في إدارة الصراع والسلم من جامعة جورج مايسون الأمريكية.

وعملت مع عدة دول عربية وأجنبيه للمساهمة في تدريب الكوادر وتقييم الكثير من المشاريع التفاوضية والقانونية حول العالم.

كما حصلت على عدد من شهادات التقدير والمنح ومنها منحة الحكومة الأمريكية للتميز الأكاديمي وشهادة من جامعة مايسون في مجال التعامل مع الصدمات النفسية ما بعد الحروب والصراعات .

الوزيرات

ولا تتوفر كثير من المعلومات عن الوزيرات الأخريات في التشكيلة الجديدة، إلا أنه وطبقا للمعلومات المتوفرة، فوزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن، تخرجت من كلية القانون، وتعمل بالسلك القضائي الليبية، وهي تتحدر من مدينة غريان في الجبل الغربي.

أما وزير الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توفي عثمان هي من مكون التبو بالجنوب الليبي الممتد إلى الداخل التشادي، وهي شقيقة القاضي التشادي يوسف توغيمي، مؤسس حركة من أجل العدالة والديمقراطية في تشاد.

وكان الدبيبة قد أعلن وجود 3 حقائب وزارية يحملها مزدوجي الجنسية.

ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، بعدد أصوات تجاوز وصل إلى 132 نائبًا.

واستخدمت آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وقد استلزم منح الثقة للحكومة حصولها على "50% +1" من إجمالي أصوات النواب عبر آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري.