"القرش الأبيض 21".. تدريب سعودي فرنسي لتعزيز أمن المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت القوات البحرية السعودية، والفرنسية، التمرين البحري الثنائي المختلط "القرش الأبيض -21".

وقالت السعودية، إن "التمرين يأتي لتبادل الخبرات بين البحريتين وتطوير قدارتهما وتعزيز عمليات الأمن البحري في المنطقة".

وكانت السعودية تسلمت، في سبتمبر/أيلول الماضي الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع "HSI32" بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين السعودية وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.





وأكد قائد القوات البحرية الملكية، أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة "HSI32"، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة.





واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة "CMN" الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع "HSI32"، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في السعودية ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم.



