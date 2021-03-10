لمواجهة إيران.. مجموعة عمل أمريكية إسرائيلية تبدأ الخميس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض، عقد أول اجتماعات مجموعة عمل أمريكية إسرائيلية لمواجهة إيران برئاسة مستشاري الأمن القومي في البلدين غدا الخميس.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن لن تتخذ خطوات أحادية لرفع العقوبات المفروضة على إيران.



وقال المبعوث الأمريكي، إن "الإيرانيين شعروا بصدمة وخيبة أمل إزاء رفض الرئيس بايدن العودة بسرعة إلى الاتفاق النووي".

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي.



وقال تقرير للوكالة إن إيران بدأت التخصيب في أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم المتطورة في منشآتها تحت الأرض بنطنز.

توافق أمريكي إسرائيلي

والأسبوع الماضي، اتفقت إسرائيل والولايات المتحدة على التشاور والتنسيق حول أي قرارات بشأن إيران.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي،خلال اجتماع مرئي مع ممثلين إسرائيليين في شرق آسيا والمحيط الهادئ، "إذا كان أي شخص يعتقد أن الأمريكيين سيهرولون لعقد اتفاق مع إيران فهذا لم يحدث حتى الآن، وآمل ألا يحدث في المستقبل".

ونقلت النسخة الإلكترونية من صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن أشكنازي قوله إن "العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جيدة وأنه على اتصال وثيق مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين".



وقال: "هناك قرار من قبل منتدى صغير مؤلف من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ورؤساء المؤسسة الأمنية للدخول في حوار معهم بطريقة غير معارضة وبحث المصالح الإسرائيلية وكيفية صياغة اتفاق كبير يحمي المصالح الإسرائيلية والإقليمية ويمنع إيران نووية".