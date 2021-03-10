حكومة ليبيا تنال ثقة "النواب".. فجر جديد من التحديات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبح لليبيا بعد سنوات من الانقسام حكومة موحدة، بعد أن منح مجلس النواب، الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء، الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، بعدد أصوات وصل إلى 132 نائبًا.



واستخدمت آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وقد استلزم منح الثقة للحكومة حصولها على "50% +1" من إجمالي أصوات النواب عبر آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري.

فجر جديد

وترى عضو مجلس النواب الليبي فاطمة بوبكر عمر، أن "ليبيا شهدت اليوم ميلاد فجر جديد، يؤذن بربيع خير تتفتح فيه زهور الوطن، ونشهد فيه توحد البلاد".

وتابعت ،في بيان، أن مجلس النواب أعطى الثقة لحكومة الوحدة الوطنية على أمل أن تقوم بإنهاء عقد كامل من الصراع المحموم على السلطة والتكالب الدموي على الفتات.





ودعت الليبيين إلى تناسي جراح الماضي وأخذ العبرة والدرس لكي لا تتكرر هذه الآلام، قائلة: " آن لشهداء الوطن ولكل أم استشهد ابنها ولكل ابن تيتم أن يستبشر برحمة من الله وفضل وأن يطمئنوا على مستقبل هذا البلد".

وأعربت عن تمنياتها أن "تكون هذه الحكومة الحد النهائي لسيلان الدم والتراب الوطني، مترحمة على شهداء ليبيا في التاريخ النضالي".

وأردفت "كما قمنا بواجبنا الوطني في هذا الاستحقاق لإعطاء الثقة لهذه الحكومة سنستمر معها وبجوارها يدا بيد إلى أن تصل بليبيا الحبيبة إلى بر الأمان، وتسليم السلطة بشكل سلمي في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم ٢٠٢١".





استحقاقات وتحديات

أما عضو مجلس النواب الليبي الدكتور محمد العباني فقال إن حكومة الدبيبة أمامها عدة استحقاقات حتى تمارس عملها بشكل رسمي.

وأوضح العباني لـ"الخليج 365" أن الاستحقاق الأول لتكتسب الصفة الشرعية الكاملة وهي أداء القسم القانوني أمام مجلس النواب الإثنين المقبل في مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وتابع:" بعد ذلك يمكنها أن تشرع في القيام بمهامها لأنها تكون قد اكتسبت الصفة الشرعية وتسلمها الحكومتين في الشرق والغرب تسلم السلطة".

وأضاف أن الاستحقاق الثالث أن يعقد مجلس النواب جلسة للنظر في الميزانية واعتماده، قائلا:"حكومة بلا ميزانية لا تستطيع التصرف أو القيام بمهامها".

وأشار العباني إلى أن هذه الحكومة ستواجه العديد من التحديات في الطريق إلى 24 ديسمبر حيث الانتخابات العامة الوطنية، "فالطريق ليس ممهدا ولا مفروشا بالورود ويحتاج لجهد كافي ومضني بالحكمة".

وأردف أن المحافظة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع المسلح وسحب السلاح من مناطق النزاع أولية تلك الحكومة.





الشعب لا يريد الحرب

ومن جانبه يرى المحلل والناشط الليبي أحمد بوالخنة، أن الشعب الليبي لايريد حربا جديدة لذلك يريد أي حل يتوافق عليه أطراف الصراع.

وأضاف لـ"الخليج 365" أنه ليس من المنطقي محاسبة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إن لم يقدم الحكومة بالشكل االمطلوب و المرجو لأنه تعرض لضغوط أثناء تجهيز تشكيلته.

وأوضح أن هذه الحكومة لم تبنَ وفق معايير الكفاءة ولكنها انتهجت نهج المحاصصة الجهوية نتيجة ضغط كبير من أجل تمرير أسماء بعض الوزراء و سحب آخرين من أجل الحصول على الثقة.

وأشار إلى وجود عراقيل كثيرة أمام هذه الحكومة ومنها عامل الزمن المحدد لمدة 9 أشهر فقط، يجب عليها فيها الإعداد لانتخابات ولملمة شتات مؤسسات ليبيا.





تمسك بموعد الانتخابات

وتلقى الليبيون قرار مجلس النواب الليبي بمنح الثقة للحكومة بالترحاب الشديد.

وأعرب حراك ما يسمى بـ"حراك 24 ديسمبر" عن إشادته بتلك الخطوة، متمنيا النجاح للحكومة في إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات، وتحسين مستوى الخدمات، وتهيئة البلاد للاستحقاق الأسمى المتمثل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر / كانون الأول المقبل.

كما أبدى رفضه لأي محاولة للزج بالاستفتاء على مسودة الدستور، التي كانت ومازالت محل جدل وخصام، في هذه المرحلة التمهيدية الحرجة، والتمسك بالإعلان الدستوري وتعديلاته كقاعدة دستورية تجري عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم.

وشدد على أن الليبيين جميعا يتمسكون بالـ 24 ديسمبر 2021 موعدا للانتخابات ولن يرضوا بإعاقة تنظيمها أو تأجيلها تحت أي ظرف.

كما رحب "تكتل إحياء ليبيا" بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، متمنيا لها التوفيق في أداء مهامها في توحيد البلاد والمؤسسات وخدمة الشعب الليبي وتلبية احتياجاته الصّحية والمعيشية المُلحّة.

وشدد التكتل، في بيان، على ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 24 ديسمبر 2021، وتنفيذ خارطة الطريق، وكذلك كافّة بنود الاتفاق 5+5 بتواريخه المحدّدة.

وعقب إعلان نتيجة التصويت توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بالشكر إلى مجلس النواب على التئامه ومنحه الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، داعيًا المجلس إلى الالتئام في كل مدن ليبيا، ورفع شعار ليبيا الواحدة، وتعويض فترة الانقسام الماضية.

وقال الدبيبة، إن البرلمان الليبي أمامه استحقاقات كثيرة عليه الاجتماع بشأنها قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وهي الميزانية الموحدة وقانون الاستفتاء وقانون الحكم المحلي ثم انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتعهد رئيس الحكومة الدبيبة، بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والوصول بليبيا إلى الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

وطالب عبدالحميد الدبيبة، مجلس النواب بدعم الحكومة في الأشهر القليلة المقبلة، قائلا، إن "المهمة صعبة.. وبجهود النواب سنصل بليبيا إلى بر الأمان".