"حماس" تعيد انتخاب السنوار رئيسا لمكتبها السياسي في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعادت حركة "حماس" الفلسطينية، الأربعاء، انتخاب يحيى السنوار، رئيسا لمكتبها السياسي في قطاع غزة.

ويشغل السنوار المنصب منذ فبراير شباط 2017، بعد أن جرى انتخابه لولاية أولى خلفا لإسماعيل هنية.

وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم في تصريحات صحفية "انتخب يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة في غزة للدورة الجديدة 2021-2025".

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" إن السنوار (59 عاما) فاز بأعلى الأصوات بعد منافسة محتدمة مع القيادي في حماس نزار عوض الله.

ووفق المصادر، فإن جولة إعادة بين السنوار وعوض الله جرت، الأربعاء، بعد 3 جولات أولية، يوم الاثنين الماضي، فشل فيها أي من الطرفين في الفوز بالأغلبية المطلقة.

وتعليقا على الانتخابات، قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي العام للحركة إن "انتخابات الحركة التي يشارك فيها عشرات الآلاف من الإخوة والأخوات وفق لوائح ونظم داخلية وتحت إشراف لجان انتخابية ورقابة قضائية هي انتخابات حقيقية وليست صورية".

وينتخب ما يعرف بمجلس شورى حماس في قطاع غزة، رئيس المكتب السياسي الذي يكلف باختيار أعضاء المكتب في القطاع.



ومن المقرر أن تستكمل حماس في الفترة المقبلة، انتخاباتها الداخلية في الضفة والخارج، وصولا لإعادة انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي العام.

وأدرجت الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2015 اسم السنوار على لائحتها السوداء "للارهابيين الدوليين" إلى جانب قياديين اثنين آخرين من حركة حماس.



وولد السنوار عام 1962، ويحمل شهادة في اللغة العربية، وقام بتأسيس جهاز "مجد" الذي يعد بمثابة الجهاز الأمني للجناح العسكري، كتائب عز الدين القسام.

واعتقلت إسرائيل السنوار عام 1988 بتهمة القيام "بانشطة إرهابية"، وصدرت عليه 4 أحكام بالسجن المؤبد.

وأطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول 2011 في إطار اتفاق للإفراج عن آلاف من الأسرى الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي-الفرنسي جلعاد شاليط الذي احتجزته حماس لمدة 5 سنوات في القطاع.