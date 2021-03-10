3 ملايين سيدة غير متعلمة في تركيا

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وأوضحت التقارير أن هناك 3 ملايين و85 ألف امرأة لم تكمل تعليمها، كما تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 30%، والبطالة 15%.
ووفقا لمؤشر الإيكونوميست للمساواة بين الجنسين في الحياة العملية، تحتل تركيا المرتبة الثالثة في الفئة الأخيرة من بين 29 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحسب ما نشره موقع تركيا الآن.
وتبلغ نسبة خريجي الجامعات بالنسبة للنساء 16.3%، و1.9% من النساء حصلن على درجة الماجستير، وحصل 0.3% منهن على درجة الدكتوراه، وتكاد تكون النساء في كل من الإدارة العامة وإدارة الاقتصاد غير موجودات، وتدير امرأتان فقط محافظتين من بين 81 محافظة في تركيا، بينما تقوم 29 امرأة فقط في 856 مقاطعة بمهام حاكم المقاطعة.
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