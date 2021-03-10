شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: قتيل بتفجير انتحاري وإحباط هجوم لـ «الشباب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل مدني وأصيب ثلاثة من عناصر الأمن الصومالي في تفجير استهدف حملة للتوعية من مخاطر فيروس كورونا في العاصمة الصومالية مقديشو، فيما أعلنت قوات بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال «أميصوم» إحباطها هجوماً لحركة «الشباب» الإرهابية على قاعدة عسكرية في جوبا السفلى جنوب الصومال.

ووفق إعلام محلي، فإن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على جانب الطريق في مديرية «كاران» جنوب شرقي مقديشو، واستهدفت سيارة تعمل ضمن حملة للتوعية من مخاطر الوباء.

ووصلت قوات الأمن إلى موقع الهجوم، حيث فرضت طوقا أمنيا، كما قامت بانتشال جثة القتيل وهو سائق السيارة، أما المصابون الثلاثة فهم من عناصر الأمن الذين كانوا يرافقون السائق.

ويعتبر هذا الانفجار الأول من نوعه الذي يستهدف القائمين على الحملة التي انطلقت منذ مارس/آذار الماضي عقب اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في الصومال.

من جهة أخرى،أعلنت قوات بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام بالصومال«أميصوم» إحباطها هجوماً لحركة «الشباب» الإرهابية على قاعدة عسكرية بجوبا السفلى جنوب البلاد.

وفق وسائل إعلام صومالية، جاءت عملية الإحباط بعد شن الجماعات الإرهابية هجوما عنيفا على قاعدة «قوقاني» المشتركة التي تضم قوات صومالية وكينية العاملة ضمن «أميصوم».

وقالت القوات الكينية، إنها قتلت عدداً من المهاجمين، واستولت على أسلحة وذخائر كثيرة خلال العملية.

وتوجد القوات الكينية في ولاية جوبالاند الصومالية، وانضمت إلى بعثة حفظ السلام منذ 2011.

(وكالات)