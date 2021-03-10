شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جديد للأركان يعمق أزمة أرمينيا.. والجيش برأسين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الأربعاء، تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة للجيش بعد إقالة سلفه الجنرال أونيك غاسباريان، الذي قدم طعناً في قرار إقالته، في خطوة تهدد من تعميق الأزمة السياسية في أرمينيا ومخاوف من انقسام للجيش الذي سيصبح برأسين إزاء هذا الوضع الجديد.

وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، أمر باشينيان بإقالة الجنرال غاسباريان، متهماً إياه بالإعداد لانقلاب إثر دعوة هيئة الأركان العامة رئيس الوزراء إلى الاستقالة، ورفض الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان مرتين التوقيع على قرار رئيس الوزراء الذي أصبح نافذاً بشكل آلي بعد أسبوعين من صدوره، وفق ما ينص عليه الدستور الأرميني.

واتهمت المعارضة باشينيان بالخيانة منذ قبوله اتفاق السلام الذي فاوضت عليه موسكو في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وأفضى إلى هزيمة أرمينيا أمام أذربيجان في منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية ، وخرجت تظاهرات للمطالبة برحيله منذ نهاية شباط/فبراير، خاصة بعد أن دعا غاسباريان إلى استقالته.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الأرمينية نوني غيفورغيان إن باشينيان «دعا الرئيس أرمين سركيسيان إلى تعيين الفريق ارتاك دافتيان رئيساً جديداً لهيئة الأركان».

وأعلن غاسباريان، من جهته، أنه لجأ للقضاء للطعن بقرار رئيس الوزراء، وذكر في بيان « من أجل ضمان سيادة الدستور والقانون في أرمينيا (...)، تقدمت بالطعن لدى محكمة إدارية».

وأكد: « سأستمر في خدمة الوطن والشعب الأرمني» معتبراً أن «تسوية الأزمة الحالية لن تكون ممكنة إلا بعد استقالة رئيس الوزراء وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة».

في مواجهة خطر الهزيمة، طلب جيش أرمينيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من رئيس الحكومة بعد ستة أسابيع من القتال الموافقة على وقف إطلاق النار الذي أدى إلى خسائر كبيرة في الأراضي ونشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.

وتسيطر أرمينيا بحكم الأمر الواقع مع وجود الانفصاليين الأرمن على معظم منطقة ناغورني كاراباخ، لكنها خسرت في النزاع مدينة "شوشا" الرمزية فضلاً عن منطقة جليدية من المناطق الأذربيجانية المحيطة بكاراباخ ، وأوقع النزاع حوالى ستة آلاف قتيل.