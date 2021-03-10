شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: أوضحنا للاتحاد الأوروبي موقفنا بشأن مزاعم حجب اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إن بريطانيا أوضحت موقفها للاتحاد الأوروبي بشأن مزاعم بأن لندن حظرت تصدير لقاحات كوفيدـ19؛ وذلك خلال اجتماع مع ممثلين عن التكتل، ومن البرلمان.

وقال المتحدث للصحفيين: إن «رئيس الوزراء تناول الأمر بشكل مباشر. تحدث وزير الخارجية للوفد الممثل للاتحاد الأوروبي، وبذلك أوضحنا موقفنا ووضعنا الأمور في نصابها».

وفي رد على سؤال بشأن عدد الجرعات التي صدرتها بريطانيا، قال: إن «حركة اللقاحات ومكوناتها من وإلى المملكة المتحدة تحكمها التزامات تعاقدية على موردي اللقاح تجاه عملائهم».

ورفض التعليق بشأن الإمدادات أو الترتيبات التعاقدية.