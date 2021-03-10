شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية أركنسو الأمريكية تقر قانوناً يحظر الإجهاض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أقرت ولاية أركنسو الأمريكية قانوناً يحظر الإجهاض في جميع الحالات على أمل دفع المحكمة الأمريكية العليا إلى التراجع عن حكمها، الذي وسع نطاق هذا الحق في عام 1973 ليشمل أمريكا بأسرها.

وأشار حاكم الولاية آسا هاتشينسون إلى أن الاستثناء الوحيد المنصوص عليه في النص الذي سنته هذه الولاية الممتدة على ضفة نهر المسيسيبي وتشتهر بطابعها المحافظ، يسري من أجل "إنقاذ حياة الأم خلال طارئ طبي"، وأوضح أنه صادق على القانون بسبب "قناعاته الصادقة" ضد الإجهاض.

ولن يدخل النص حيز التنفيذ قبل الصيف، وأعلنت المنظمة الحقوقية النافذة "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" أنها ستطعن في القرار.

ويشكّل الإجهاض موضع انقسام كبير بين الأمريكيين مع وجود معارضة قوية جداً له في الأوساط المتديّنة.

وزادت القوانين التي تقيد الإجهاض في الولايات الواقعة في جنوب ووسط الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات العشرين الماضية، حيث تم ، على سبيل المثال، فرض ممرات ذات عرض محدد إلى غرف العمليات، ما أجبر العديد من العيادات على إغلاق أبوابها.

ويأمل معارضو الإنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) في أركنسو من خلال هذا القرار الضغط على المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية، التي شرّعَت الإجهاض في 1973 من أجل العودة عن قرارها.

وقال حاكم أركنسو صراحةً في بيان: " إن الغرض من هذا القانون هو تمهيد الطريق للمحكمة العليا لإلغاء السوابق القضائية الحالية ".