شكرا لقرائتكم خبر عن 2331 إصابة جديدة بـ«كورونا» و27 وفاة بين الفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله- رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأربعاء، تسجيل 2331 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و27 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الكيلة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 168 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وأوضحت الكيلة في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن التحالف العالمي للقاحات «كوفاكس»، أرجأ تسليم اللقاحات إلى فلسطين حتى شهر مايو القادم بدلاً من الشهر الجاري.

وأضافت: «نجري اتصالات لتقديم ذلك الموعد، ونتوقع أن تثمر اتصالاتنا عن وصول دفعة من «كوفاكس» ما بعد منتصف الشهر الجاري، إضافة إلى دفعة من اللقاح الصيني».

وتشهد العديد من محافظات الضفة الغربية إغلاقاً شاملاً وتشهد أخرى إغلاقاً جزئياً لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل 229066 إصابة بفيروس «كورونا» منذ بدأت الجائحة قبل نحو عام وتعافي 204066 ووفاة 2427.