شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يطلق مؤتمراً حول مستقبل القارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - (أ.ف.ب)

أعلن قادة الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، انطلاق الـ«مؤتمر حول مستقبل أوروبا»، وهو استشارة واسعة لمواطني القارة حول المشروع الأوروبي في العشرية القادمة.

وأعلن عن انطلاق المؤتمر الذي من المنتظر أن تكشف نتائجه ربيع 2022 في بيان مشترك لرئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس وزراء البرتغال التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا.

وقالت فون دير لايين خلال مراسم موجزة جمعت المسؤولين الثلاثة الذين سيشرفون على المؤتمر: «ندعو جميع الأوروبيين للإدلاء برأيهم. أن يقولوا في أي أوروبا يريدون أن يعيشوا، وأن يوحدوا قواهم لمساعدتنا في بنائها. سنستمع وبعد ذلك سنتفاعل».

من جهته، اعتبر ساسولي أن المؤتمر «فرصة فريدة للمواطنين والمجتمع المدني لتشكيل أوروبا المستقبل، مشروع مشترك لديمقراطية أوروبية فاعلة».

وردت فون دير لايين على منتقدي المبادرة التي اقترحها بداية المطاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقالت إن «هذا ليس مجرد مؤتمر آخر تنظمه فقاعة بروكسل. سيتجاوز بروكسل والعواصم. نريد الوصول إلى ما يسميه البعض الأغلبيّة الصامتة».

ونجاح المؤتمر حول ملفات مثل البيئة والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والتحول الرقمي رهن مشاركة واسعة للمواطنين، وهو ما يمثّل تحدياً في زمن جائحة «كوفيد-19».