شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطالب بتكثيف الضغوط الدولية على التنظيمات الإرهابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله، الأربعاء، برنارد إيمييه، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، ضرورة تعظيم الضغوط الدولية على التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع فرنسا في مختلف المجالات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم، خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر، واستعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية، في إطار التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بمكافحة انتشار خطر الإرهاب والتنظيمات المتطرفة على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح المتحدث أن السيسي شدد، خلال اللقاء، على أهمية عامل التنسيق المنتظم في مكافحة الإرهاب، لتطوير جهود مكافحة الفكر الإيديولوجي المتطرف والعنف والإرهاب، ولتعظيم الضغوط على التنظيمات والجماعات الإرهابية، مشدداً كذلك على أن استعادة مؤسسات وأركان الدول، التي تعاني من أزمات من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار بكافة أرجاء المنطقة، وتقويض الأخطار المحيطة بها.

وأعرب رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي، خلال اللقاء، عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة، مؤكداً حرص فرنسا على التنسيق المستمر مع مصر، إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط، وشرق المتوسط، والقارة الأفريقية، وذلك من منطلق دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمي بأسره، وجهود الرئيس السيسي الفعالة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف المتحدث أن رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي اطلع على رؤية السيسي تجاه المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية بشرق المتوسط، وكذلك الاوضاع في ليبيا، حيث أشاد المسؤول الفرنسي بالتأثير الإيجابي الكبير للخطوط المعلنة من قبل الرئيس تجاه الوضع الميداني في الشرق الليبي، الأمر الذي دعم مسار المفاوضات السياسية سعياً للحل الشامل للقضية.