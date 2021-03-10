شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو وسيؤول أولى وجهات وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء أن وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن سيتوجهان إلى اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل في أول رحلة لهما إلى الخارج مخصصة لتعزيز التحالفات في مواجهة الصين.

وكتب بلينكن في تغريدة أن الرحلة تهدف إلى التأكيد على "السلام والأمان والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفي أنحاء العالم كافة ".

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن هذه الرحلة "ستعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بتعزيز تحالفاتنا".

وستأتي زيارة البلدين بعد أيام من قمة افتراضية سيعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة اليابان وأستراليا والهند، ولم يطلق بعد فريق بايدن سلسلة الرحلات الدولية التي تلي تقليدياً تسلم الإدارة الجديدة مهامها، في محاولة لأن تكون قدوةً في خضمّ أزمة تفشي فيروس كورونا.

وعقد بلينكن أول اجتماع له مع قادة أجانب عبر الإنترنت في 25 شباط/فبراير، مع نظيريه المكسيكي والكندي.

وسيتوجه إلى طوكيو برفقة وزير الدفاع، الثلاثاء والأربعاء المقبلين لعقد اجتماعات مع نظيريهما اليابانيين.

وسيلتقي وزير الخارجية أيضاً رجال أعمال وصحفيين يابانيين ويُتوقع أن يلفت إلى "الدور الذي تلعبه صحافة حرّة في تعزيز الحوكمة الرشيدة والدفاع عن الديمقراطية".

وفي سيول، سيلتقي بلينكن وأوستن نظيريهما الكوريين الجنوبيين، وسيتحدث وزير الخارجية الأمريكي إلى شباب وصحفيين، بحسب برايس، وسيناقش بلينكن أيضاً السياسة الأمريكية حيال كوريا الشمالية.