شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. القصة الكاملة لـ ⁧«متحرش المعادي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبضت أجهزة الأمن في مصر على المتهم بالتحرش بطفلة بمنطقة المعادي في العاصمة القاهرة، عقب هروبه إلى إحدى الشقق ومحاولته التخفي. وكانت حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل، وتفاعل آلاف النشطاء، مطالبين بسرعة القبض على المتهم، الذي ظهرت معالم وجهه جلية واضحة أمام كاميرا مراقبة معمل تحاليل في نفس العقار الذي ارتكب فيه الجريمة، وبعد ساعات من انتشار فيديو يوثق فعلته رصدت أجهزة المتابعة الأمنية المتهم.

وتباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية، الاستماع إلى أقوال والد ووالدة الطفلة المعتدى عليها، كما استمعت النيابة، إلى أقوال طبيبة بمعمل التحاليل، والتي كشفت واقعة تحرش الشخص بالطفلة، إضافة إلى سيدة أخرى، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وتفريغها وإعداد تقرير مفصل بالفيديو.