شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الفجيرة تكرم منتسبيها الفائزين بالألعاب الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

كرم العميد د. سليمان سعيد المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة الفائزين في الفعاليات الرياضية للموسم الرياضي 2020-2021، التي نظمها فرع الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالتنسيق مع اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، واستطاع خلالها أبطال الفجيرة حصد العديد من المراكز الأولى.

وأكد العميد المرشدي، أهمية مشاركة منتسبي الشرطة في الأنشطة الرياضية وأثرها في صحة وسلامة الموظفين في إطار التنافس الشريف الذي يجمع العاملين في الإدارات الأمنية، وقال إن الرياضة دورها مهم في مساندة العاملين في القطاعات الأمنية بما يسهم ويخدم عملهم والارتقاء بواجباتهم الوظيفية، لاسيما في الظروف التي يعيشها العالم في ظل انتشار وباء «كوفيد- 19»

وأشاد بدور المنظمين وفرق العمل والعاملين بالأنشطة الرياضية على جهودهم في تنظيم واستمرارية الأنشطة الرياضية كحلول بديلة باستخدام الأجهزة والتقنيات الرياضية الحديثة والتطبيقات التكنولوجية التي تضمن المنافسة والحيادية بين المتسابقين عن بعد مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية في التنظيم مهنئا الفائزين والمشاركين.

وسلم مدير عام الموارد الميداليات والكؤوس للفائزين بالمراكز الأولى في الألعاب الرماية، إسقاط الصحون، وألعاب القوى، والكرووس فت، والجري والتي تم تنظيمها عن بعد، كما شمل التكريم العنصر النسائي وذوي الهمم.