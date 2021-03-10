شكرا لقرائتكم خبر عن «هابل» يعود إلى العمل بعد خطأ برمجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد تلسكوب «هابل» الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» إلى الوضع الآمن، بعد خطأ برمجي أدى إلى توقفه.

وكان التلسكوب أُطلق في أبريل/نيسان 1990، في مهمة مشتركة بين وكالتي «ناسا» و«الفضاء الأوروبية»، إلى مدار حول الأرض على متن مكوك الفضاء «ديسكفري»، وكانت رؤية التلسكوب مشوشة في البداية، لكن رواد الفضاء الذين ساروا في الفضاء أصلحوا هذا الخلل في عام 1993، وقدّم «هابل» مجموعة مذهلة من الصور والاكتشافات منذ ذلك الحين.