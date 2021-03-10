شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإحصاء والتوثيق تعيد 10 أهداف لفهد خميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الإحصاء والتوثيق باتحاد الإمارات لكرة القدم، الأربعاء، اجتماعها الثاني برئاسة محمد الجوكر وبمشاركة منصور عبدالله نائب رئيس اللجنة، وفرحان المرزوقي، وحسين المنصوري وسلطان آل علي أعضاء اللجنة، وسالم النقبي مقرراً؛ حيث اطلعت على الرسالة الواردة من نادي الوصل بشأن احتساب الأهداف لموسم 1990-1991 للاعب النادي والمنتخب الوطني الأسبق فهد خميس؛ حيث قررت اللجنة رفع توصية لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم باعتماد تثبيت إحصاءات اللاعبين المترتبة عن مسابقة الدوري في موسم 90-91 الذي لم يستكمل، وتشمل هذه الإحصاءات عدد الأهداف المسجلة والبطاقات الصفراء والحمراء إلى حين توقف المسابقة لغايات الإحصاء فقط من دون أن يترتب على ذلك أية آثار قانونية.

وسيستفيد فهد خميس من القرار؛ حيث سيزاد 10 أهداف كان سجلها في ذلك الموسم إلى رصيده العام ليصبح 175 هدفاً في ترتيب أفضل هداف في تاريخ الدوري الإماراتي، مقابل 163 هدفاً لعلي مبخوت، الذي أصبح عليه تسجيل 12 هدفاً لمعادلة رقم الفهد التاريخي.

وجاء القرار بعد إطلاع رئيس وأعضاء اللجنة على كل المستندات والقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي على أثره تم اتخاذ القرار بعدم استكمال الموسم الرياضي 1990-1991، وكذلك بعد الرجوع للسجلات الرسمية في كشوف الاتحاد بشأن نتائج المباريات وترتيب الهدافين للموسم 1990-1991.

وقال محمد الجوكر رئيس اللجنة: إن القرار يأتي في إطار حرص اللجنة واتحاد كرة القدم على حفظ حقوق جميع اللاعبين والأرقام التي سجلوها لتبقى في سجلهم التاريخي، مشيراً إلى أن اللجنة حرصت على البحث والاطلاع على كُل الملفات والمستندات الخاصة بموسم 90-91 الذي لم يستكمل بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالاتحاد، مشيداً بدور الأمانة العامة وحرصها على تسهيل مهام اللجنة من خلال توفير كل الملفات والأوراق التاريخية من نتائج مباريات وسجل الهدافين وغيرها.

كما أشاد الجوكر بلاعب نادي الجزيرة والمنتخب الوطني علي مبخوت الذي طالب باحتساب أهداف النجم فهد خميس وهو الأمر الذي يدل على تواصل الأجيال الكروية والوعي الذي وصل إليه لاعبونا، مشيداً كذلك بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في طرح المواضيع الهادفة والإيجابية التي من شأنها أن تسهم في تطور الكرة الإماراتية.

وأوضح الجوكر أن اللجنة ستواصل سلسلة أعمالها بتوثيق كل ما يتعلق بتاريخ اتحاد الكرة منذ تأسيسه سواء على مستوى المسابقات الكروية المحلية وسجل الأبطال الهدافين والحكام والمشاركات الخارجية لأنديتنا ومنتخباتنا الوطنية إلى جانب الوثائق والصور الأرشيفية.