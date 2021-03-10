شكرا لقرائتكم خبر عن «هندسة القاهرة» تحصد ثلاث شهادات دولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلن د. محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الهندسة على 3 شهادات دولية في مجالات إدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة البيئة، وإدارة الجودة.

وقال الخشت، بحسب بيان أصدرته الجامعة، إن الجامعة تضع على رأس أولوياتها التطور المستمر للكليات والبرامج، ليس على المستوى المحلي وحسب، وإنما على المستوى الدولي أيضاً، موضحاً أن كلية الهندسة تأتي في مرتبة متقدمة عالمياً، إذ تقع ضمن أفضل 150 كلية في التصنيف البريطاني «كيو.إس»، وتأتي في الفئة بين أفضل 200-300 على مستوى العالم في التصنيف الصيني «شنغهاي» لعام 2020، مشيراً إلى أن كلية الهندسة بيت خبرة يمتلك أفضل الكوادر محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد أن نجاح كلية الهندسة في الحصول على 3 شهادات دولية، يأتي في إطار رفع مستوى الجودة في الإدارة بالجامعة. وأشار إلى أن الجامعة نجحت في التحول نحو اللامركزية في الإدارة بنسبة 65%، منوهاً بحصول 19 معملاً وبرنامجاً دراسياً بجامعة القاهرة على الاعتماد الدولي، وحصول 9 كليات، و11 مركزاً على شهادة الآيزو العالمية.