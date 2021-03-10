شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تدشن غرفتها الخاصة على تطبيق "كلوب هاوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة على تطبيق clubhouse، بعنوان " تنسيقية شباب الأحزاب "، وذلك من منطلق حرص التنسيقية على التواجد فى كافة المنصات الحوارية، وذلك رغبةً منها فى إرساء قواعد الحوار البناء وإثراء النقاشات السياسية التى تشغل مجتمعنا المصرى.

وأكدت التنسيقية، أن الغرفة ستكون متاحة لكافة الأطياف والتوجهات السياسية، من خلال عرض وجهات النظر المختلفة والتفاعل حولها، للوصول إلى نتائج بناءة يمكن أن تقدم فى صورة مقترحات لصناع القرار، وتدعو الجميع للانضمام إليها، بالحوار تبنى الأوطان.