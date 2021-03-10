أبوالفتوح لمصراوي: لأول مرة محفظة التسهيلات والقروض تقفز إلى 900 مليار جنيه في البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لمصراوي إن إجمالي محفظة التسهيلات والقروض تقفز لأول مرة إلى 900 مليار جنيه حتى مطلع الشهر الجاري.

وبحسب أبو الفتوح فإن معدلات نمو محفظة القروض والتسهيلات زادت بنسبة 65% في أقل من عامين بالبنك مقارنة مع 545 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، أي بزيادة 355 مليار جنيه حتى الشهر الجاري.

ويهتم البنك الأهلي بتمويل مشروعات البنية التحتية والتوسعات العقارية التي تستهدفها الدولة فى المدن الجديدة، ومن أهمها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وعمليات إنشاء شبكات الطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغير ذلك.