أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الخميس 11 مارس حتى الثلاثاء 16 مارس.

الخميس:

فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة 30% تقريبا، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، واضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط وارتفاع الموج من 1.5 إلى 3.5 متر.

الجمعة:

فرص أمطار خفيفة على الوجه البحري، السواحل الشمالية بنسبة 40% تقريبا، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، واضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط وارتفاع الموج 4 متر.

السبت:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

الأحد:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الاثنين:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الثلاثاء:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.