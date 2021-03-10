دراسة لـ"ناسا" تكشف مصير الأرض وتحدّد موعد دمار الكوكب

اسماعيل عبد الحي - كشف بحث لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن مستقبل الأرض وكيفية نهاية الحياة على سطحه.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "Nature Geoscience" العلمية، فإن حرارة الشمس سترتفع بشكل كبير في غضون مليار عام، الأمر الذي من شأنه أن يقضي على الحياة.

وتوقعت الدراسة إختفاء الأوكسجين من الغلاف الجوي للأرض بسبب إرتفاع حرارة الشمس، ما سيؤدي إلى تفكك وتعطل ثاني أوكسيد الكربون في الهواء، مما يجعل النباتات غير قادرة على إنتاج الأوكسجين عبر التمثيل الضوئي، وفق ما نقلته "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وسيتزامن نفاد الأوكسجين مع إرتفاع مستويات الميثان إلى حوالي 10 آلاف ضعف الكميات الموجودة حاليا في الغلاف الجوي.

وستقضي هذه التحولات على الحيوانات لعدم قدرتها على التكيف مع التغيرات في غلافنا الجوي.

وحسب القائمين على الدراسة، فإن التحولات على الأرض ستقضي على أشكال الحياة بإستثناء البكتيريا التي لا تستخدم الأوكسجين أو تلك البدائية التي تختبئ في الظل.