ولي العهد يبحث مع وزير خارجية روسيا العلاقات الثنائية

اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان ، في الرياض اليوم، مع وزير الخارجية الروسي، السيد سيرجي لافروف.

في بداية الاجتماع، رحب ولي العهد بوزير الخارجية الروسي في زيارته الحالية للمملكة، بينما نقل «لافروف» تحيات وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك، وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات. كما تم، خلال الاجتماع، بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان.

بينما حضر الاجتماع من الجانب الروسي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي لدى المملكة سيرجي كوزلوف.