بولندا تسجل أعلى مستوى لإصابات كورونا منذ نوفمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت بولندا، اليوم الأربعاء، 17260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

وهذا أعلى عدد يومي للإصابات بالفيروس منذ نوفمبر، وفقا لبيانات وزارة الصحة، في حين تواجه البلاد موجة تفش ثالثة من الوباء.

وزاد العدد الإجمالي للإصابات بمرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بالفيروس في بولندا إلى 1.8 مليون من بينها 45997 وفاة.

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ويُرجع المسؤولون جانبا من الزيادة الكبيرة في عدد الحالات إلى انتشار سلالة أكثر عدوى من الفيروس اكتشفت في بادئ الأمر في بريطانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إن 30 بالمئة من الذين خضعوا للفحص مصابون بالسلالة البريطانية وتوقع أن يبلغ انتشار المرض ذروته في بحلول نهاية مارس الجاري أو بداية أبريل.