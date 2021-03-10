بايدن يفرض بصمته دون تغريدات!

ابوظبي - سيف اليزيد - مع الخطة العملاقة لدعم الاقتصاد وتسارع حملة التلقيح ضد كوفيد-19 بشكل كبير، سجل الرئيس الأميركي جو بايدن نقاطاً في تحقيق خططه، لكن بأسلوب هادئ ومتكتم.

تسير رئاسة بايدن بدون ضجيج، مع أداء فعال ومقاربة منهجية. وإذا كان معارضوه يوجهون انتقادات ساخرة لرئيس يجدونه باهتاً أو حتى مملاً، فإن هذه الهجمات لا تزعج الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، بل على العكس.

جو بايدن الذي انتخب على أساس وعد بإحلال الهدوء، يقدم منذ 50 يوماً لأميركا والعالم رئاسة «أقل إرهاقاً»، كما توقع باراك أوباما أثناء حملته الانتخابية لنائبه السابق.

ومع اعتماد الكونغرس المرتقب الأربعاء خطته البالغة قيمتها 1900 مليار دولار، فإنه يحقق بعيد وصوله إلى السلطة نجاحاً تشريعياً كبيراً سيبقى مهما حصل، علامة فارقة تطبع ولايته.

وفرض بايدن الذي لا يذكر تقريباً أبداً سلفه، أسلوباً هادئاً في أقل من شهرين.

تغريداته تمر بهدوء، والتسريبات حول توترات محتملة في السلطة التنفيذية غير موجودة على الإطلاق. والخلافات التي كانت متوقعة مع الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي لم تحصل حتى الآن.

التناقض مع مستهل ولاية ترامب يبدو صارخاً. في الفترة نفسها كان الرئيس الجمهوري السابق قد واجه سيلاً من الجدل، واضطر للانفصال عن مستشاره للأمن القومي مايكل فلين.

جو بايدن المتمرس في مجال التواصل، يركز على قربه من الأميركيين ويلقي خطابات قصيرة عموماً وبدون مبالغات.

وقال في نهاية الأسبوع الماضي: «عندما انتُخبت، قلت إننا سنتوقف عن الشجار على تويتر ونركز على نتائج ملموسة للأميركيين».

لم تحظ خطته العملاقة لإنهاض الاقتصاد بدعم الجمهوريين. لم يكن هناك إجماع بين الخبراء الاقتصاديين، والبعض منهم قلق بشأن هذه المبالغ الهائلة واحتمال تدهور الاقتصاد.

لكنه يحظى بدعم واضح من الأغلبية الساحقة من الأميركيين. وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر الثلاثاء، أن 70% يؤيدون الخطة.

بالنسبة للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، فإن الاستنتاج واضح: «الجمهوريون في واشنطن يعيشون في عالم منفصل عن بقية البلاد».

عملياً، سيحصل عشرات ملايين الأميركيين على شيكات في الأسابيع المقبلة.

وفي ما يرمز إلى تغيير حقبة، أوضح البيت الأبيض أن اسم جو بايدن لن يرد عليها، خلافاً لما حصل حين تم اعتماد خطة الإنقاذ الأولى في عهد ترامب في مارس 2020.

بمجرد توقيعه على هذا القانون، يمكن للرئيس أن يزيد حضوره وأن يخرج أكثر من البيت الأبيض للدفاع عنه.

لقد أعلن بوضوح أنه يريد اتباع مقاربة مختلفة عن تلك التي اعتمدها باراك أوباما عام 2009 حين تم إقرار خطة إنقاذ ضخمة أخرى.

وقال الأسبوع الماضي: «كان باراك متواضعاً للغاية ولم يكن يريد أن يقوم باستعراض كما قال، (...) ومن المفارقات أننا دفعنا ثمن هذا التواضع».

لكن إذا كان التصويت في الكونغرس على أحد أبرز وعود الحملة الانتخابية قد انتهى، فإنه يحمل أيضاً في طياته تحذيراً.

يعرف جو بايدن ذلك: ليس لديه سوى هامش مبادرة ضعيف في الكونغرس. وكما أظهرت مفاوضات اللحظة الأخيرة مع جو مانشين السناتور الديموقراطي عن فرجينيا الغربية، فإنه ليس بمنأى عن التوترات داخل معسكره.

ومع ذلك، فإن بايدن الذي شدد على الدوام على ماضيه الطويل في مجلس الشيوخ لإظهار قدرته على التوصل إلى تسويات مع خصومه السياسيين، فإنه لم يحصل سوى على صوت جمهوري واحد في مجلس الشيوخ.



