ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مجموعة «إكس 5» الروسية، الرائدة في مجال بيع المواد الغذائية في البلاد، اليوم الأربعاء، إطلاق نظام دفع بتقنية التعرف على الوجوه، وهو أحدث توسع لهذه التقنية التي أثارت مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.

ومن أجل إطلاق نظام الدفع عن طريق تقنية التعرف على الوجوه، انضمت مجموعة «إكس 5» التي تملك متاجر «بياتيروشكا» وسلسلة متاجر السوبر ماركت «بيريكريستوك»، إلى نظام الدفع «فيزا» ومصرف «سبيربنك» العملاق التابع للحكومة الروسية، والذي يسعى لأن يصبح شركة تكنولوجيا المعلومات.

اقرأ أيضا.. إنجاز جديد في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات

وقال مدير الابتكار في «إكس 5» إيفان ميلنيك: إن الخدمة أطلقت في 52 سوبر ماركت «بيريكريستوك»، وستشمل ما مجموعه 150 منها بحلول نهاية الشهر، مضيفاً أن النظام سيكون متاحاً أيضاً في 30 متجر «بياتيروشكا» بحلول نهاية أبريل.

وأوضح أن حوالى ثلاثة آلاف متجر في كل أنحاء روسيا ستكون مجهزة بأنظمة الدفع بتقنية التعرف على الوجوه بحلول نهاية العام.

وبدا في أحد متاجر السوبر ماركت في موسكو أن الخدمة تلقى استحسان الزبائن الشباب.

وقال المصرفي أندريه إيبيفانوف (28 عاماً): «إن هذه الخدمة عظيمة لأن القرن الحادي والعشرين هو عصر التكنولوجيا».

لكنه أضاف أنه يعتقد أن كبار السن قد لا يثقون في هذه التكنولوجيا الجديدة.

وشرحت الشركات التي تقف وراء نظام الدفع هذا، في بيان، أن إتمام العملية في زمن الوباء يستلزم من الزبائن إزالة الكمامات «لثانية واحدة والنظر إلى الكاميرا».

واعتبر ميلنيك أن هذا النظام «مناسب للعملاء لأنهم لن يضطروا إلى حمل محفظة أو إخراج هواتفهم من جيوبهم».

وأوضح أن النظام يضمن أيضاً أن تكون العمليات «مشفرة ومحمية» وتمنع محاولات سرقة الهوية بوساطة كاميرا ثلاثية الأبعاد.

وتشهد تقنية التعرف على الوجوه تطوراً سريعاً في روسيا.



