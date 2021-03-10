فضحية جديدة لحاكم نيويورك!

ابوظبي - سيف اليزيد - اتهمت سيدة جديدة حاكم نيويورك أندرو كومو بالتحرش بها في نهاية العام الماضي، ليرتفع بذلك إلى ستّ عدد النساء اللواتي يؤكّدن أنّ حاكم الولاية تحرّش بهنّ أو كان سلوكه معهنّ غير لائق.

وكما تعامل مع سائر الاتهامات السابقة الموجّهة إليه منذ أواخر فبراير، جدّد الحاكم الديموقراطي القوي البالغ من العمر 63 عاماً رفضه الاستقالة من منصبه.

وأكّد كومو أنّ "لا علم له" بفحوى هذا الاتّهام الجديد، جدّد القول إنه سينتظر نتائج التحقيق المستقلّ الذي يجري في هذه الاتهامات بإشراف المدّعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف "دعوا التحقيق يثبت الحقائق، ثم نرى".

وتأتي هذه الاتّهامات في وقت حرج بالنسبة إلى كومو، حاكم نيويورك منذ 10 سنوات، إذ تنتهي ولايته في نهاية العام 2022. وحظي كومو بشعبية كبيرة في بداية انتشار الوباء لكنّه الآن يتعرض لانتقادات من جميع الأطراف.

وانضمت أندريا ستيوارت كازينز، زعيمة الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك، إلى عدد من زملائها في برلمان الولاية لدعوة كومو إلى التنحّي.

وبعد فترة وجيزة، حذا حذوها نظيرها في مجلس النواب كارل هيستي، وقال "لقد حان الوقت للحاكم للتساؤل بجدية عما إذا كان (يستطيع) تلبية توقعات مواطني نيويورك" في ظل هذه الظروف.

وصوّت المجلسان الجمعة على سحب الصلاحيات الخاصة للحاكم، التي فُوّض بها العام الماضي من أجل إدارة أزمة الوباء. ويتعين المصادقة على النص من قبل أندرو كومو نفسه. وفي حال الرفض، يحقّ للبرلمان تجاوزه.



