سيدي إفني.. أب لطفلين يضع حدا لحياته بطريقة مؤلمة

جدة - عبدالحي حسين - وضع أب، في الأربعينات من عمره، حدًا لحياته بطريقة مؤلمة، اليوم الأربعاء، بدوار إدعبلا اومسعود، ضواحي مدينة سيدي إفني.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك أب لطفلين، وعثر على جثته داخل “ضفيرة” للمياه، عبارة عن مكان لتخزين المياه، ويرجح أنه كان يعاني اضطرابات نفسية، ما دفعه إلى وضع حد لحياته بهذه الطريقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، والوقاية المدنية، التي عملت على انتشال جثة الهالك، فيما تم فتح تحقيق بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وأودعت جثة الهالك في مستودع الأموات في المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي إفني، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية، التي أدت إلى وفاته.