ملعب العبدي بالجديدة يستضيف مباراة الزمامرة وأسفي

جدة - عبدالحي حسين - أعلن فريق نهضة الزمامرة لكرة القدم، في بلاغ نشره بصفحته الرسمية، علی مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن ملعب العبدي بالجديدة، سيستقبل مباراة فريقهم وضيفه أولمبيك ٱسفي، يوم السبت المقبل انطلاقا من الساعة 17:15 دقيقة، لحساب الجولة التاسعة من منافسات البطولة الاحترافية “إنوي”.

وتقدمت مكونات نادي النهضة أتلتيك الزمامرة، في بلاغها، بجزيل الشكر للسلطات المحلية والأمنية، وكل المسؤولين الذين أشروا على استقبال فريقهم بملعب العبدي بالجديدة.

وأشار الفريق في بلاغه، أن الأشغال لازالت جارية بمركب الشهيد أحمد شكري بالزمامرة، حيث يتم إعادة تعشيب الملعب بعشب طبيعي عالي الجودة، وتثبيت كراسي للجماهير، ولوحات إلكترونية خاصة بالإشهار.