“سويز” الفرنسية تظفر بعقد جديد لتدبير مخلفات السجائر في المغرب بقيمة 6 ملايين درهم

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت شركة “سيوز” الفرنسية، المتخصصة في تدبير المياه، والنفايات، من الفوز بصفقة جديدة لتدبير مخلفات، ونفايات الشركة المغربية للتبغ، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 6 ملايين درهم.

وأعلنت شركة “SUEZ Maroc”، في بلاغ لها، أنها وقعت عقدا لمدة عامين لتدبير نفايات السجائر في المغرب، حيث ستقوم الشركة، بمقتضى العقد الموقع، بجمع، وفرز، ومعالجة ما يقرب من 4 آلاف طن من النفايات من موقعي الشركة المغربية للتبغ بعين حرودة، والمودزين.

كما ستعمل الشركة ذاتها، حسب البلاغ نفسه، على خفض معدل طمر النفايات من خلال الرفع من معدل التثمين، بالإضافة إلى ذلك، ستدرس المجموعة مشروع إعادة استخدام التبغ، إما من خلال التثمين الطاقي، أو عبر استعادة المواد، من خلال التسميد.

ويقضي العقد، الذي يجمع الشركة المغربية للتبغ بشركة “سويز”، بتخصيص الموارد البشرية، والمادية اللازمة، وتسيير منطقة تجميع النفايات، وعمليات فرز النفايات، وتوضيبها، وتوجيهها إلى قنوات إعادة التدوير المتخصصة، إضافة إلى تثمين، ومعالجة جميع أنواع النفايات.

وأفادت المجموعة نفسها أن غايتها من توقيع العقد المذكور تكمن من تقديم خدمة لخلق قيمة مضافة للشركة المغربية للتبغ في جميع مراحل تدبير النفايات، وذلك في انسجام تام مع العمليات الصناعية للشركة.

وعلاوة على التزام “SUEZ Maroc” بالحد من الأثر البيئي، وتحسين فعالية عمليات تدبير النفايات، ستقوم بتطوير حلول ذكية وموثوقة مثل الرقمنة باستخدام أداة ”Clear” للإدارة غير المادية للعمليات، وإعداد الفواتير والتقارير.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة SUEZ فازت بالعقد المذكور بفضل الشراكة الموقعة بينها، وSodexo Maroc، الشركة الرائدة في تدبير المرافق في المغرب، و ذلك في إطار ائتلاف يتكلف بخدمات التنظيف، والمعالجة، وصيانة المساحات الخضراء، والضخ وأعمال تنظيف ملابس الشغل، والأمن، والمراقبة عن بعد في المواقع الصناعية، التابعة للشركة المغربية للتبغ.

يذكر أن الشركة المغربية للتبغ، وريثة Régie des Tabacs”، تحتل المرتبة الأولى في مجال السلع الاستهلاكية (FMCG) فضلا عن نشاطها في صناعة المواد الغذائية في المغرب، وهي تابعة لشركة Imperial Brands، رابع أكبر شركة في العالم في قطاع التبغ.

أما مجموعة “سيوز” الفرنسية الموجودة بالقارات الخمس بـ90 ألف موظف، المتخصصة في تقديم حلول جديدة لتسيير المياه، واستعادة النفايات، وإزالة تلوث التربة، ومعالجة الهواء، التي تسمح للمجتمعات، والصناعات بتحسين إدارة مواردها.