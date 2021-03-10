مدرب أولمبيك الدشيرة خضع لعملية جراحية كللت بالنجاح

جدة - عبدالحي حسين - نشر فريق أولمبيك الدشيرة لكرة القدم، بلاغا بصفحته الرسمية، بمواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يعلن فيه عن إصابة مدرب الفريق عبد الكريم جيناني، بوعكة صحية مفاجئة قبيل الحصة التدريبية ليوم الإثنين 8 مارس، استدعت نقله على وجه السرعة للمستشفى العسكري الدشيرة.

وأضاف البلاغ، بعد أن الإطار الوطني عبد الكريم جيناني مدرب أولمبيك الدشيرة لكرة القدم، خضع لعدة فحوصات بينت أنه يعاني من أزمة صحية، استدعت خضوعه لعملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة بمدينة أكادير كللت بالنجاح.

وأشار البلاغ ذاته الی أن الحالة الصحية للمدرب عبد الكريم جيناني مستقرة ولا تدعو للقلق، متمنيا له الشفاء العاجل، والعودة سريعا لنشاطه التقني رفقة أولمبيك الدشيرة لكرة القدم.