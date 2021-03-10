بعد مصرع امرأة بشكل غامض.. التحقيق مع ابنتها للاشتباه في قتلها بخريبكة

جدة - عبدالحي حسين - فتحت المصالح الأمنية، اليوم الأربعاء، تحقيقا مع عشرينية، بعد العثور على أمها، وهي امرأة في التسعينات من عمرها، جثة هامدة في منزلها الكائن في حي السلام في مدينة خريبكة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن جثة الهالكة “ج.س” عثر عليها، ليلة أمس الثلاثاء/الأربعاء، داخل منزلها، بعدما صعدت ابنتها إلى سطح المنزل، وشرعت في الصراخ، معلنة وفاة والدتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات الأولية كشفت للمصالح الأمنية وجود جرح على مستوى رأس الهالكة، الأمر الذي أثار شكوكا بخصوص تعرضها للضرب المفضي للموت، ما دفع إلى اقتياد ابنتها إلى مفوضية الأمن في خريبكة، قصد التحقيق معها.

وأمرت النيابة العامة المختصة في محكمة الاستئناف في خريبكة بإخضاع جثة الهالكة للتشريح الطبي، لتحديد أسباب، وظروف الحادث، فيما تم الإبقاء على الابنة رهن إشارة التحقيق للاشتباه فيها بقتل والدتها.