بعد مسار شاق.. حكومة الوحدة الوطنية تحصل على ثقة البرلمان الليبي

جدة - عبدالحي حسين - صوت مجلس النواب الليبي، زوال اليوم الأربعاء، بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، الذي حصل على تأييد 132 صوتا من نواب المجلس، وذلك بعدما أجرى عددا من التعديلات على تشكيلته الحكومية، استجابة لرأي النواب.

وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية إدخال تعديلات فى تشكيلته الحكومية، المقدمة إلى مجلس النواب، وذلك بعد تحفظ عدد كبير من نواب البرلمان الليبى على عدد من النواب بسبب عدم كفاءتهم، أو ارتباطهم بشخصيات إيديولوجية عليها تحفظ كبير فى الشارع، لافتا الانتباه إلى أنه تعرض لضغوطات من النواب، ولم يتمكن من اختيار إلا وزير واحد فى حكومة الوحدة.

وجاء التصويت بعد جلسة برلمانية، طالت لساعات في مدينة سرت، وخصصت للتصويت على الحكومة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، الذي رعته الأمم المتحدة، والذي كلف دبيبة برئاستها، مطلع فبراير الماضي، بهدف قيادة البلاد إلى انتخابات عامة، في دجنبر المقبل.

وستحل حكومة دبيبة محل حكومة الوفاق الوطني، التي تعترف بها الأمم المتحدة في طرابلس، وإدارة منافسة في الشرق، يساندها المشير خليفة حفتر.