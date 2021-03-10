النصيري: الحكم لم يمنحنا ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة

جدة - عبدالحي حسين - قال اللاعب يوسف النصيري، في تصريحات تلفزية، عقبت مباراة فريقه أمام بروسيا دورتموند الألماني، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوربا، التي تعادل فيها الفريقان بهدفين لمثلهما، خرج على إثرها الفريق الأندلسي من المسابقة، (قال): “إن الحكم لم يمنح فريقه ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المواجهة، مؤكدا أنه وباقي لاعبي الفريق ليسوا سعداء بنتيجة اللقاء، ومردود الحكم”.

وتابع النصيري: “شاهدت ركلة جزاء ضد منير الحدادي، المدافع منعه من الوصول إلى الكرة بذراعه، أعتقد أنها ركلة جزاء واضحة، مثل التي احتسبها الحكم للمنافس”.

وأضاف المتحدث نفسه: “كان بإمكاننا الفوز باستحقاق، وقدمنا أداءً طيبا للغاية، أفضل منهم، لكن لم يحالفنا الحظ. المنافس صنع فرصة، وسجلها”.

وختم النصيري تصريحه: “نجحنا في إدراك التعادل، لكن كان ينقصنا هدف. الآن سنعمل أكثر، وسنفكر في المباريات المقبلة في الليغا، وعلينا الاستمرار بهذا النسق”.