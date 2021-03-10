شكرا لقرائتكم خبر عن «مارادونا» يحرك مظاهرات في الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم الأرجنتينيون الخروج إلى الشوارع اليوم الأربعاء للمطالبة بما يصفونها العدالة للاعب كرة القدم الراحل دييجو مارادونا الذي أثارت وفاته في نوفمبر تحقيقات بشأن كيفية حدوث الوفاة وإذا كان هناك إهمال في رعايته طبيا. وتنطلق المسيرة في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي من عند المسلة الشهيرة بوسط بوينس آيرس.

ويعتبر مارادونا الذي فاز ببطولة كأس العالم مع الأرجنتين أحد أبرز لاعي كرة القدم على مدى تاريخها ويحظى بمكانة رفيعة في بلده رغم مشكلاته الطويلة مع المخدرات وضعف صحته. واجتمعت لجنة طبية، تشكلت بناء على طلب وزارة العدل، يوم الاثنين لتحليل وفاة مارادونا. وكان اللاعب السابق الذي فاز بكأس العالم عام 1986 يعاني من مشكلات صحية خطيرة ويتعافى من جراحة بالمخ عندما توفي في ضواحي بوينس آيرس