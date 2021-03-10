اليابان وكوريا الجنوبية.. أولى محطات إدارة بايدن بالخارج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزيريْ الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن سيتوجهان إلى اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

وتعد الزيارة أول رحلة لهما إلى الخارج مخصصة لتعزيز التحالفات في مواجهة الصين.



وكتب بلينكن في تغريدة قائلا إن الرحلة تهدف إلى التأكيد على "السلام والأمان والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي كافة أنحاء العالم".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، إن هذه الرحلة "ستعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بتعزيز تحالفاتنا".

وستأتي زيارة البلدين بعد أيام من قمة افتراضية سيعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة اليابان وأستراليا والهند.

ولم يطلق بعد فريق بايدن سلسلة الرحلات الدولية التي تلي تقليدياً تسلم الإدارة الجديدة مهامها، في محاولة كي تكون قدوةً في خضمّ أزمة تفشي فيروس كورونا.

وعقد بلينكن أول اجتماع له مع قادة أجانب عبر الإنترنت في 25 فبراير/شباط الماضي مع نظيريه المكسيكي والكندي.



وسيتوجه إلى طوكيو برفقة وزير الدفاع، الثلاثاء والأربعاء المقبلين لعقد اجتماعات مع نظيريهما اليابانيين.

وسيلتقي وزير الخارجية أيضاً رجال أعمال وصحفيين يابانيين ويُتوقع أن يلفت إلى "الدور الذي تلعبه صحافة حرّة في تعزيز الحوكمة الرشيدة والدفاع عن الديمقراطية".

وسيناقش بلينكن أيضاً السياسة الأمريكية حيال كوريا الشمالية.