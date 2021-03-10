سقوط "صيد ثمين".. 7 دواعش بقبضة الأمن العراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الأربعاء، اعتقال 7 إرهابيين من تنظيم داعش، جنوب العاصمة العراقية، بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن "شعبة الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على سبعة عناصر من داعش في منطقة الدورة جنوبي بغداد، بناء على معلومات استخبارية دقيقة".

وتابعت المديرية أن "الإرهابيين السبعة كانوا في الفترة السابقة، متخفين وهاربين في إقليم كردستان شمالي العراق"، قبل أن يعودوا لمنطقة الدورة في حزام بغداد.

وأوضحت أن المعتقلين "مطلوبون للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4 إرهاب)".

وتشكل مناطق حزام بغداد أحد أهم الملفات تعقيداً في مجال حفظ الأمن والسيطرة على منافذ العاصمة العراقية.

ونظراَ لطبيعة هذه المنطقة الجغرافية التي تتسم بالأراضي الزراعية المفتوحة والممتدة عبر أكثر من محافظة، تتخذ خلايا تنظيم "داعش" منها ملاذ آمن لعناصرها وأماكن للتخطيط وتنفيذ الهجمات لضرب بغداد من أقصر الطرق.

وشهدت مناطق الطارمية، شمال العاصمة العراقية، الشهر الماضي، مواجهات مسلحة بين الأمن وعناصر "داعش"، استمرت لساعات، وأسفرت عن مقتل واعتقال العشرات من التنظيم، وكذلك مقتل واصابة عدد من عناصر الأمن.

وتنفذ السلطات العراقية حملات عسكرية متتابعة لملاحقة فلول "داعش" مع تصاعد حدة تلك العمليات مؤخراً عقب التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب العاصمة بغداد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأسفرت العمليات العسكرية الأخيرة التي انطلقت قبل نحو شهرين، عن اعتقال ومقتل العشرات من التنظيم بينهم قيادات في داعش.