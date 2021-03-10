واشنطن: لن نتخذ خطوات أحادية حيال عقوبات إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن لن تتخذ خطوات أحادية لرفع العقوبات المفروضة على إيران.

وقال المبعوث الأمريكي، إن "الإيرانيون شعروا بصدمة وخيبة أمل إزاء رفض الرئيس بايدن العودة بسرعة إلى الاتفاق النووي".

وأمس الثلاثاء، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، إيران مؤكدة أنها تلعب دورا خبيثا ومشينا يقوض استقرار المنطقة.



وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية كريستيان جيمس إن إيران تقوض استقرار المنطقة ونتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة نفوذها.

وأضاف المتحدث الأمريكي أن واشنطن لن تتخلى عن مطلب امتثال إيران للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي.



وقال تقرير للوكالة إن إيران بدأت التخصيب في أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم المتطورة في منشآتها تحت الأرض بنطنز.