"محاولة اغتيال".. 5 قتلى في ثاني تفجير بمقديشو خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجا مسؤول محلي صومالي، الأربعاء، من محاولة اغتيال في ثاني تفجير يهز العاصمة مقديشو خلال 24 ساعة.

واستهدف لغم أرضي، سيارة رئيس مديرية الشؤون الاجتماعية عبد الله شيلو، اليوم الأربعاء، ما أدى لمقتل 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون، بينهم مدنيون وعسكريون، ونجاة المسؤول، وفق وسائل إعلام محلية وشهود عيان.

وقال شهود عيان: "قتل 5 أشخاص وأصيب 3 بعضهم من حراس المسؤول الصومالي، وسمع دوي الانفجار في أنحاء العاصمة مقديشو".

وفرض الأمن الصومالي طوقا أمنيا في محيط موقع الهجوم، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتضاربت الأنباء حول ما إذا كان المسؤول يستقل السيارة وقت استهدافها أم لا، إذ لم تعلق السلطات الصومالية على الهجوم حتى الآن، لكن وسائل إعلام محلية أكدت نجاة المسؤول من محاولة الاغتيال.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، بينما تشير أصابع الاتهام إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تستهدف بهجمات إرهابية واغتيالات مسؤولين حكوميين.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قتل مدني وأصيب 3 من عناصر الأمن الصومالي، في تفجير استهدف حملة للتوعية من مخاطر فيروس "كورونا" بالعاصمة مقديشو، كما تشير أصابع الاتهام إلى حركة الشباب في هذا التفجير أيضا.

ويجري الجيش الصومالي عمليات واسعة ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة لإرباك حسابات حركة الشباب ومنعها من استهداف الانتخابات الصومالية المقررة خلال الأشهر الأربعة المقبلة.