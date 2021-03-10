الجامعة العربية تؤكد مواصلة دعمها للصومال لتعزيز استقراره

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اكدت جامعة الدول العربية اليوم الاربعاء التزامها الكامل بمواصلة دعمها للصومال ومساندة كل ما يعزز من أمنه واستقراره ويمكنه من مواجهة التهديد الارهابي لجماعة الشباب.

وذكرت الجامعة العربية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء امين عام الجامعة احمد ابوالغيط مع وزير الدولة الصومالي لشؤون الرئاسة والمبعوث الخاص للرئيس الصومالي حسن خليف.

وقال ابوالغيط ان الجامعة ستستمر في جهودها لحشد مزيد من الدعم للدولة الصومالية من الدول الأعضاء وكذا من منظمات العمل العربي المشترك لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للصومال وفق القرارات المتعددة ذات الصلة الصادرة عن مجلس الجامعة بجانب مواصلة الجهد المبذول لمساعدة الصومال في اعفائه من ديونه العربية والخارجية.

وتناول ابوالغيط آخر المستجدات السياسية في الصومال خاصة فيما يتصل بالجهود المبذولة لتشجيع وإنجاح الحوار بين الحكومة الفيدرالية والولايات الصومالية للوصول الى توافق وطني عريض يسمح بإجراء الانتخابات المنتظره في البلاد في أقرب فرصة وبشكل يصب في مصلحة الشعب الصومالي كافة.

ومن جانبه سلم الوزير الصومالي رسالة رئاسية خطية الى ابوالغيط تضمنت ثقة الدولة الصومالية في أن هذا الدعم العربي المقدم للصومال سيتواصل ويتعزز في المرحلة المقبلة وفقا للبيان.

واشارت الرسالة الى ان الصومال يمر الآن بمرحلة دقيقة تستلزم حشد مزيدا من المساندة لتمكينه من الاضطلاع بمهامه بما في ذلك عبر دعم موازنته والمساهمة في تلبية الاحتياجات الانسانية والصحية للشعب الصومالي لاسيما في ظل التداعيات التي خلفتها موجة الجفاف وكذا تفشي جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19) في البلاد.

واعربت عن تقديرها للدور الذي تقوم به الجامعة دعما للصومال في مختلف المجالات لتمكينه من تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها واستكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة الوطنية.