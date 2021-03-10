شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل ثلاثة مهاجرين إثر اندلاع حريق بمنزل في مدينة ثيسالونيكي بشمال اليونان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الإطفاء اليوم الأربعاء مقتل ثلاثة مهاجرين إثر اندلاع حريق بمنزل في مدينة ثيسالونيكي بشمال اليونان.



ووفقاً للمؤشرات، فإن الثلاثة من شمال أفريقيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المبنى الذي يعيشون فيه كان في حالة سيئة وغير مناسب.

وقال المتحدث باسم الإطفاء إن الشرطة تشتبه في أن سبب الوفاة استنشاق الدخان، في انتظار تقرير الطب الشرعي.

ويذكر أن الكثير من المهاجرين واللاجئين يعيشون في مبانٍ مهجورة بالمدن اليونانية الكبرى.