برلماني تشيكي يطالب بمحاسبة أردوغان لارتكابه جرائم حرب في سوريا والعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

طالب عضو البرلمان الأوروبي عن جمهورية التشيك الدكتور إيفان دافيد، بضرورة محاسبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لارتكابه جرائم حرب في سوريا والعراق.



وأوضح دافيد، في مقال نشره بموقع إلكتروني تشيكي الاعتداءات المتواصلة التي يشنها نظام أردوغان على المدنيين في سوريا والعراق وتهريبه السلاح إلى ليبيا وخرقه المجال الجوي لليونان وانتهاك الحقوق البحرية لقبرص، معربا عن الأمل بألا تستغرق محاسبته على جرائم الحرب هذه سنوات طويلة، وفقا لما نقلته وكالة سانا السورية.

وأشار دافيد، إلى أنه على الرغم من تصاعد وتيرة الاعتداءات التركية، إلا أن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي يلتزمون الصمت تجاه ممارسات أردوغان، مبينا أنهم لن يدركوا خطورة ما يقوم به إلا بعد فوات الأوان