ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء ماليزيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن اللقاء المنعقد الأربعاء يأتي في إطار زيارة عمل يجريها رئيس وزراء ماليزيا إلى دولة الإمارات.

وخلال اللقاء، رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة رئيس وزراء ماليزيا والوفد المرافق له الإمارات، مؤكداً أنها تشكل دفعاً مهماً للعلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بما يصب في مصلحة شعبيهما وتطلعهما إلى مزيدٍ من التقدم والتنمية والازدهار.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين، والفرص المتنوعة الواعدة لتنمية التعاون المشترك في مجالات التنمية والاستثمار والتجارة والاقتصاد وغيرها.

كما استعرضا التحدي الذي تمثله جائحة "كوفيد- 19" للبلدين والعالم، والحاجة الملحة إلى التعاون والتكاتف بين مختلف دول العالم والمنظمات الصحية المعنية.

وتطرقا إلى مجمل القضايا والموضوعات التي تهم البلدين ومستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والتحديات المشتركة التي تواجهها، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، متانة العلاقات بين دولة الإمارات وماليزيا التي نمت خلال العقود الماضية على أسس قوية من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، والحرص على تعزيزها ودفعها إلى الأمام والتواصل المستمر على جميع المستويات.

وقال إن دولة الإمارات لديها اهتمام كبير بتطوير علاقاتها مع الدول ذات التجارب التنموية المتميزة والملهمة ومنها تجربة ماليزيا الصديقة.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء ماليزيا عن سعادته بزيارة الإمارات ولقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدا حرص بلاده على تنمية التعاون المشترك وتنويع آفاقه في مختلف الجوانب بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين.