شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تطلق حملة تطعيم ضد «كورونا» تبدأ بكبار السن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسلام آباد - رويترز

أطلقت باكستان الأربعاء، حملة تطعيم ضد كوفيد-19 تبدأ بكبار السن، فيما تواجه درجة كبيرة من الإحجام عن تلقي اللقاح بين سكانها البالغ عددهم نحو 220 مليون نسمة، وحتى بين العاملين في الرعاية الصحية.

وقال فيصل سلطان وزير الصحة، إن الحملة ستبدأ بمن هم فوق سن الثمانين، وأضاف: «سنمضى بعد ذلك في تطعيم الأصغر سناً خلال الأيام المقبلة».

وأظهر مسح نُشرت نتائجه الأسبوع الماضي، أن نحو نصف العاملين في القطاع الطبي لديهم مخاوف تتعلق بلقاح شركة سينوفارم الصينية، وهو اللقاح الوحيد المتاح في باكستان الآن.

وقال سلطان إن باكستان وزعت 504400 جرعة من اللقاح على سلطات الأقاليم بحلول 20 فبراير/شباط، وإن 230 ألفاً من العاملين في الصفوف الأمامية في القطاع الصحي تلقوا جرعة حتى يوم الجمعة.

وسجلت باكستان 595239 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 13 ألف وفاة، منها 1786 إصابة و43 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.