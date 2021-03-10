شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعم عودة سوريا لمحيطها العربي وتطالب بلجم العدوان الحوثي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعم الرياض لعودة سوريا إلى محيطها العربي، مؤكداً أن الحل «في سوريا لن يكون إلا سياسياً»، كما أكد أن محاولات الاستهداف الحوثية الفاشلة للمملكة تستهدف عصب الاقتصاد العالمي، مطالباً بوقفة دولية للجم هذا العدوان على المملكة.

وأوضح وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، الاربعاء، أن حل الأزمة في سوريا يتطلب توافق بين أطراف الأزمة من معارضة وحكومة.وأعلن أن السعودية «ستدعم أي جهود تحقق الاستقرار في سوريا».



الحل في اليمن



وثمن الأمير فيصل بن فرحان «التحالف الاستراتيجي مع روسيا الصديقة» وأكد أن «التنسيق والتشاور والتعاون قائم بأعلى مستوياته».

وقال الأمير فيصل بن فرحان «نجدد دعمنا للوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن»، كما شدد على أنه «يجب أن تكون هناك وقفة دولية حازمة تجاه هجمات الحوثيين»، لافتاً إلى أن هناك تنديداً دولياً واسعاً بالهجوم على ميناء رأس تنورة. وأضاف أن «الأولوية في اليمن هي التوصل لوقف شامل لإطلاق النار»، مؤكداً أن «التحالف أوقف إطلاق النار في اليمن من جانب واحد منذ نحو عام».

وأوضح أن «على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة للضغط على الحوثيين».

وذكر الأمير فيصل بن فرحان أن «على الأمم المتحدة تمديد فرض حظر السلاح على إيران». وقال: « نؤكد أهمية عدم امتلاك إيران لسلاح نووي».



استقرار الخليج العربي



من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن محاولة استهداف ميناء رأس تنورة وشركة أرامكو استهدفت الإضرار بأمن الطاقة العالمية، مشدداً على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على الحوثيين لينخرطوا في مسار وقف إطلاق النار، وشدد على أن علاقة بلاده مع السعودية متجذرة وفي مختلف المجالات.

وقال لافروف: « لدينا اهتمام مشترك مع السعودية لمكافحة جائحة (كورونا)»، كما أكد أهمية الاستقرار في الخليج العربي، معبراً عن قلق موسكو إزاء تطورات الأوضاع في اليمن. وأوضح: « سنعمل على منع تضرر الاقتصاد العالمي جراء ارتفاع أسعار النفط». وأضاف أن «روسيا ملتزمة بوحدة واستقلال الأراضي السورية».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض ، وتأتي زيارة لافروف إلى السعودية ضمن جولة خليجية بدأت بالإمارات، وتنتهي بقطر وفقاً لوكالة «تاس» الروسية.