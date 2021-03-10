شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تحصل على 4 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إنها توصلت إلى اتفاق مع شركتي «فايزر/بيونتيك» للحصول على أربعة ملايين جرعة إضافية من لقاح وباء «كوفيد-19» هذا الشهر. وأضافت أن الهدف من هذه الجرعات الإضافية تسهيل الحركة عبر الحدود والسيطرة على بؤر الفيروس.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: «هذه الجرعات من خلال استخدامها المستهدف في أماكن بالغة الأهمية، وبخاصة في المناطق الحدودية، ستسهم أيضاً في ضمان أو عودة حرية حركة السلع والأفراد». وكانت «فايزر» قد تعهدت من قبل بتزويد الاتحاد الأوروبي بـ500 مليون جرعة لقاح إجمالاً بحلول نهاية 2021.