شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز تنطلق الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق في الثانية والنصف بعد ظهر الخميس، فعاليات بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي ينظمها نادي دبي للفروسية، ويستضيفها مركز الإمارات للفروسية، برعاية لونجين، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية. ويترأس البطولة محمد عيسى العضب، مدير عام نادي دبي للفروسية، ويديرها حمد الشامسي مدير مركز الإمارات للفروسية، وستقام فعالياتها على مدى ثلاثة أيام تختتم مساء السبت.

وتشتمل على أربع منافسات دولية من فئة النجمتين، ويشارك فيها عدد كبير من فرسان وفارسات القفز من دول عربية وأوروبية، وغيرها من دول العالم، ويبلغ مجموع جوائزها 226600 درهم، وتقام منافستان من فئة النجمتين يوم الجمعة، الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة (130 سنتيمتراً)، والثانية من جولة واحدة على حواجز 140 سنتيمتراً، وتقام منافستان يوم السبت بمواصفات الجولة مع تمايز على حواجز ارتفاعها 135 سنتيمتراً، ويصل ارتفاعها إلى 145 سنتيمتراً في منافسة الجائزة الكبرى.

ولإتاحة مزيد من فرص المشاركة أمام فرسان الفئات تقام منافستان محليتان اليوم للفرسان (المبتدئين والأشبال) وخيول القفز الصغيرة بعمر 4 ـ 5 سنوات، وارتفاع حواجزهما بين 105 ـ 110 سنتيمترات، والمنافسة المحلية الثالثة تقام صباح غد وتخصص لفئات فرسان المستوى الثاني والناشئين (الجونيورز) ولخيول القفز بعمر 5 ـ 6 سنوات، على حواجز يتراوح ارتفاعها بين 115 ـ 120 سنتيمتراً، وتقام صباح السبت آخر المحليات لنفس الفئات، ويبلغ إجمالي جوائز المنافسات المحلية 48 ألف درهم.

واكتملت الاستعدادات لانطلاقة الفعاليات، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها رسمياً بشأن جائحة كورونا، وتفعيل الاشتراطات واللوائح التي تلزم جميع المشاركين بضرورة اتباعها، ومنها الحفاظ على المسافة الآمنة ووضع الكمامات وإظهار نتيجة سالبة لفحص مسحة الأنف (PCR) خلال مدة لا تتعدى 48 ساعة، إضافة إلى منع وجود الجماهير والمشجعين حفاظاً على سلامة الجميع.

ويترأس لجنة تحكيم البطولة، الحكم الدولي الإماراتي خليل إبراهيم، بمعاونة 6 محكمين دوليين، ويواصل الدولي الألماني فولكر شميت، تصميم مسارات البطولة بمعاونة مصممين دوليين، ويشرف على ميادين البطولة الدولي الإيراني علي مهاجر، بمساعدة خمسة مشرفين دوليين.